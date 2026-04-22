La flore vernale de St-Roch Sortie naturaliste Plounévez-Quintin
La flore vernale de St-Roch Sortie naturaliste Plounévez-Quintin samedi 9 mai 2026.
Plounévez-Quintin
La flore vernale de St-Roch Sortie naturaliste
Rdv chapelle St-Roch Plounévez-Quintin Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 14:30:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Au début du printemps les bourgeons à peine éclos laissent passer la lumière jusqu’au sol. Le sous-bois se pare alors d’une multitude de fleurs délicates. Crapahutons sur les rives du Blavet pour nous émerveiller de cette flore remarquable.
Tout public
Attention balade chaotique, durée 3h
Réservation obligatoire
Org. Cicindèle .
Rdv chapelle St-Roch Plounévez-Quintin 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 36 66 11
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English :
L’événement La flore vernale de St-Roch Sortie naturaliste Plounévez-Quintin a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme du Kreiz Breizh