Plounévez-Quintin

La flore vernale de St-Roch Sortie naturaliste

Rdv chapelle St-Roch Plounévez-Quintin Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 14:30:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Au début du printemps les bourgeons à peine éclos laissent passer la lumière jusqu’au sol. Le sous-bois se pare alors d’une multitude de fleurs délicates. Crapahutons sur les rives du Blavet pour nous émerveiller de cette flore remarquable.

Tout public

Attention balade chaotique, durée 3h

Réservation obligatoire

Org. Cicindèle .

Rdv chapelle St-Roch Plounévez-Quintin 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 36 66 11

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English :

L’événement La flore vernale de St-Roch Sortie naturaliste Plounévez-Quintin a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme du Kreiz Breizh