La flottille amphibie: l’évolution de la battelerie ENSM Marseille 8e Arrondissement

La flottille amphibie: l’évolution de la battelerie
Mardi 18 novembre 2025 de 19h à 20h30. ENSM 39 avenue du Corail Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Début : 2025-11-18 19:00:00
fin : 2025-11-18 20:30:00
2025-11-18
L’évolution de la flottille amphibie, les EDAS et EDAR
Intervenant le Commandant de la flotille amphibie
Rdv dans le grand amphithéâtre de l’ENSM .
ENSM 39 avenue du Corail Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
The evolution of the amphibious fleet, EDAS and EDAR
German :
Die Entwicklung der amphibischen Flottille, EDAS und EDAR
Italiano :
L’evoluzione della flotta anfibia, EDAS e EDAR
Espanol :
Evolución de la flota anfibia, EDAS y EDAR
