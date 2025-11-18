La flottille amphibie: l’évolution de la battelerie ENSM Marseille 8e Arrondissement

La flottille amphibie: l’évolution de la battelerie

Mardi 18 novembre 2025 de 19h à 20h30. ENSM 39 avenue du Corail Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

L’évolution de la flottille amphibie, les EDAS et EDAR

Intervenant le Commandant de la flotille amphibie



Rdv dans le grand amphithéâtre de l’ENSM .

ENSM 39 avenue du Corail Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The evolution of the amphibious fleet, EDAS and EDAR

German :

Die Entwicklung der amphibischen Flottille, EDAS und EDAR

Italiano :

L’evoluzione della flotta anfibia, EDAS e EDAR

Espanol :

Evolución de la flota anfibia, EDAS y EDAR

