Début : 2025-06-18 20:00:00

fin : 2025-06-18 21:00:00

2025-06-18

Opéra sur grand écran à la Micro-Folie. L’opéra « La flûte enchantée » de Wolfgang Amadeus Mozart, coproduit par Angers Nantes Opéra et l’opéra de Rennes, sera diffusé en direct à partir du Grand théâtre d’Angers et retransmis gratuitement à la Micro-Folie, située à l’auditorium Zahia-Ziouani.

Entrée libre et gratuite. Prise d’antenne à 19h50. .

Maison des Arts 18 Rue Georges Bizet

Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 80 48 00

