La Flûte enchantée au pays des jouets d’après Wolfgang Amadeus Mozart La Salle des Concerts Le Mans

La Flûte enchantée au pays des jouets d’après Wolfgang Amadeus Mozart
La Salle des Concerts 58 Rue du Port Le Mans Sarthe
Début : 2025-12-20 17:00:00
fin : 2025-12-21
2025-12-20 2025-12-21
Musica présente La Flûte enchantée au pays des jouets d’après Wolfgang Amadeus Mozart
Opéra ;Mise en scène par Thierry Jennaud.
L’Académie Vocale de Musica Le Mans réinvente La Flûte Enchantée dans une version surprenante et ludique inspirée de Toy Story. Un pari artistique porté par le talent de Thierry Jennaud, où Mozart se colore d’un humour tendre et d’une magie nouvelle, pour ravir petits et grands. .
La Salle des Concerts 58 Rue du Port Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
English :
The Magic Flute in Toyland after Wolfgang Amadeus Mozart
German :
Die Zauberflöte im Spielzeugland nach Wolfgang Amadeus Mozart
Italiano :
Il flauto magico nel paese dei balocchi di Wolfgang Amadeus Mozart
Espanol :
La flauta mágica en el país de los juguetes de Wolfgang Amadeus Mozart
