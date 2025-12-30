LA FLUTE ENCHANTÉE Essaion de Paris Paris

LA FLUTE ENCHANTÉE Début : 2026-01-11 à 16:00. Tarif : – euros.

Spectacle enfant, opéra pour enfant, de 6 à 106 ansJoanna, au chant, Clémence, au piano et un livre pop-up poétique vous transportent dans l’univers magique de Mozart. Le prince Tamino se perd dans la forêt d’un lointain royaume. La Reine de la nuit, lui demande d’aller sauver sa fille Pamina, capturée par Sarastro, souverain du temple solaire. Pour la sauver, Tamino va traverser une quête initiatique dans un monde magique où les apparences s’avèreront trompeuses.Auteur : MozartRegard Extérieur : Anna Cottis, Ombline de BenqueDistribution : Joanna Malewski et Clémence Chabrand en alternance avec Élise Kermanac’hDurée : 45 mn

Vous pouvez obtenir votre billet ici

Essaion de Paris 6 rue Pierre au Lard 75004 Paris 75