Le célèbre et dernier opéra que Wolfgang Amadeus Mozart composa en 1791, dans une version arrangée pour choeur de jeunes par Coralie Fayolle.

Le célèbre et dernier opéra que Wolfgang Amadeus Mozart composa en 1791, dans une version arrangée pour choeur de jeunes par Coralie Fayolle. Vous pourrez retrouver les principaux airs et les personnages célèbres comme le jeune prince Tamino, la princesse enlevée Pamina, ou Papageno l’oiseleur au naturel comique, ingénu et gourmand. Avec les élèves de la filière voix, de la Maîtrise et un ensemble musical du Conservatoire du Mans. .

Les Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 38 62

English :

The famous and last opera composed by Wolfgang Amadeus Mozart in 1791, in a version arranged for youth choir by Coralie Fayolle.

German :

Die berühmte und letzte Oper, die Wolfgang Amadeus Mozart 1791 komponierte, in einer von Coralie Fayolle für Jugendchor bearbeiteten Version.

Italiano :

La famosa e ultima opera composta da Wolfgang Amadeus Mozart nel 1791, in una versione arrangiata per coro giovanile da Coralie Fayolle.

Espanol :

La famosa y última ópera compuesta por Wolfgang Amadeus Mozart en 1791, en una versión arreglada para coro juvenil por Coralie Fayolle.

