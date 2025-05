« La Flûte enchantée » Mozart sur écran – Beaupréau Beaupréau-en-Mauges, 18 juin 2025 20:00, Beaupréau-en-Mauges.

Opéra en Allemand surtitré en Français

« La Flûte enchantée » Wolfgang Amadeus Mozart, en direct du Grand Théâtre d’Angers

Après tout, ce que vivent Pamina et Tomino, Papagina et Papagino dépasse ces jeunes gens encore bien tendres.

Le mage Sarastro va donc les prendre par la main et tiendra la notre, aussi, pour nous faire traverser des épreuves qui prendront la forme d’une balade en train fantôme. .

Beaupréau 4B Rue Jeanne d’Arc

Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 70 88 71

English :

Opera in German with French surtitles

German :

Oper in Deutsch mit französischen Übertiteln

Italiano :

Opera in tedesco con sottotitoli in francese

Espanol :

Ópera en alemán con sobretítulos en francés

