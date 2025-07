La flûte enchantée opéra promenade Germaine

Tarif : 0 – 0 – 8 EUR

Début : 2025-07-14 20:30:00

fin : 2025-07-14

2025-07-14

Tout public

Cet été, champs, villages et pâturages du Grand Est seront enchantés par la musique de Mozart. Petits et grands, connaisseurs et novices, succomberont aux charmes d’une flûte magique qui nous invite, encore et toujours, à s’émerveiller de l’opéra. .

Germaine Germaine 51160 Marne Grand Est

