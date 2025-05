La flûte enchantée – Saison Angers Nantes Opéra – Théâtre Graslin Nantes, 30 mai 2025 20:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-30 20:00 – 23:15

Gratuit : non 5 € à 75 € BILLETTERIES à l’unité à partir du 29 novembre 2024 :- en ligne sur angers-nantes-opera.com- au guichet du théâtre Graslin ou par téléphone au 02 40 69 77 18, du mardi au samedi de 13h30 à 18h (guichet du théâtre fermé du 14/7 au 2/9/24 inclus) Tout public

Opéra en allemand, surtitré en français.Dix ans que l’on n’avait pas revu « La Flûte enchantée » à Nantes et Angers ! L’ultime chef- d’œuvre de Mozart est cette fois mis en scène par Mathieu Bauer, qui tient beaucoup à rester dans l’esprit du conte et donc d’une certaine naïveté. Après tout, ce que vivent Pamina et Tamino, Papageno et Papagena, dépasse un peu ces jeunes gens encore bien tendres. Le mage Sarastro va donc les prendre par la main et tiendra la nôtre, aussi, pour nous faire traverser des épreuves qui prendront la forme d’une balade en train fantôme dans une fête foraine. La brillante distribution de cette production toute fraîche est dirigée par Nicolas Ellis, le nouveau directeur musical de l’Orchestre National de Bretagne. Livret d’Emanuel Schikaneder Direction musicale : Nicolas EllisMise en scène : Mathieu BauerScénographie et costumes : Chantal de La Coste-Messelière Tamino : Maximilian MayerPamina : Elsa BenoitPapageno : Damien PassPapagena : Amandine AmmiratiSarastro : Nathanaël TavernierMonostatos : Benoît RameauLa Reine de la nuit : Florie ValiquettePremière Dame : Élodie HacheDeuxième Dame : Pauline SikirdjiTroisième Dame : Laura JarrellPremier prêtre / Deuxième homme d’arme : Thomas CoisnonDeuxième prêtre / Premier homme d’arme : Paco GarciaL’Orateur : Nicholas Crawley Chœur de Chambre Mélisme(s)Direction : Gildas Pungier Maîtrise de BretagneDirection : Maud Hamon-Loisance Orchestre National de Bretagne Durée : 3h15 avec entracte Représentations :Samedi 24 mai 2025 à 18hLundi 26, mercredi 28, vendredi 30 mai 2025 à 20hDimanche 1er juin 2025 à 16h

Théâtre Graslin Centre-ville Nantes 44000

https://www.angers-nantes-opera.com/