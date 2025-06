La foire à Brancion Espace Revermont Martailly-lès-Brancion 28 juin 2025 19:00

Saône-et-Loire

La foire à Brancion Espace Revermont Brancion Martailly-lès-Brancion Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28 19:00:00

fin : 2025-06-28

Date(s) :

2025-06-28

L’association Tremplin Homme et Patrimoine a le plaisir de vous inviter à la Foire à Brancion, qui se tiendra le samedi 28 juin à partir de 11h à l’Espace Revermont.

A l’ombre des arbres, venez passer une journée conviviale et festive rythmée par :

* un manège original « Envol à vélo »,

* un spectacle de théâtre d’improvisation avec Les Z’Accros,

* des jeux anciens pour petits et grands,

* un déjeuner (réservation recommandée),

* et une buvette ouverte toute la journée pour se rafraîchir dans la bonne humeur.

Nous serons ravis de vous retrouver pour partager ce moment dans une ambiance joyeuse et détendue.

Entrée gratuite sourires assurés ! .

Espace Revermont Brancion

Martailly-lès-Brancion 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté tremplinhp@tremplinhp.com

English : La foire à Brancion

German : La foire à Brancion

Italiano :

Espanol :

L’événement La foire à Brancion Martailly-lès-Brancion a été mis à jour le 2025-06-20 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)