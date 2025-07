La Foire à la Ripaille Galerie des curiosités Larraincy Puchay

La Foire à la Ripaille Galerie des curiosités Larraincy Puchay vendredi 11 juillet 2025.

La Foire à la Ripaille

Galerie des curiosités Larraincy 1 Rue de l’Église Puchay Eure

Début : 2025-07-11 17:00:00

fin : 2025-07-11 23:00:00

Marché de producteurs, artisans et artistes locaux.

Cracheur de feu et circassiens.

Jam session et concert.

Visite nocturne de la Galerie des Curiosités Larraincy.

Galerie des curiosités Larraincy 1 Rue de l’Église Puchay 27150 Eure Normandie +33 6 10 59 24 20 lafoirealaripaille@gmail.com

English : La Foire à la Ripaille

Farmers’ market, local craftspeople and artists.

Fire-eaters and circus performers.

Jam session and concert.

Night tour of the Galerie des Curiosités Larraincy.

German :

Markt mit lokalen Erzeugern, Handwerkern und Künstlern.

Feuerspucker und Zirkusartisten.

Jam Session und Konzert.

Nächtlicher Besuch der Galerie der Larraincy-Kuriositäten.

Italiano :

Mercato contadino, artigiani e artisti locali.

Mangiafuoco e artisti circensi.

Jam session e concerto.

Visita notturna alla Galerie des Curiosités Larraincy.

Espanol :

Mercado agrícola, artesanos y artistas locales.

Tragafuegos y artistas de circo.

Jam session y concierto.

Visita nocturna a la Galerie des Curiosités Larraincy.

