La Foire aux chieuves

Rue de la Mairie Pierrefitte-ès-Bois Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-05-01 09:00:00

fin : 2026-05-01 18:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Venez découvrir la foire aux chieuves et aux carcalaudes, le 1er mai à Pierrefitte-ès-Bois, avec dégustation d’escargots et restauration sur place. Exposition de chèvres, de matériels agricoles, vente de végétaux, de produits du terroir, fête foraine.

Venez participer à la traditionnelle foire aux chieuves (chèvres) et aux carcalaudes (escargots) dans le village berrichon de Pierrefitte-ès-Bois, le 1er mai. Les associations Pierrefittoises et la municipalité organisent l’événement. Au programme expositions de chèvres et chevrettes ; exposition de matériels agricoles ; vente de végétaux, présence d’exposants et d’artisans, produits du terroir, fête foraine. Dégustation d’escargots avec la Confrérie des Escargotiers. Restauration et buvette sur place. .

Rue de la Mairie Pierrefitte-ès-Bois 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 47 09 mairie.pierrefitteesbois@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover the foire aux chieuves et aux carcalaudes , on May 1st in Pierrefitte-ès-Bois, with snail tasting and on-site catering. Goat show, farm equipment, plant sales, local produce, funfair.

L’événement La Foire aux chieuves Pierrefitte-ès-Bois a été mis à jour le 2026-01-13 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX