La foire aux questions sur l’habitat participatif Maison de l’Habitant Nantes mercredi 10 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-10 18:30 – 20:30

Gratuit : oui Gratuit sur inscription Tout public

Sous la forme d’une grande foire aux questions, cette rencontre s’adresse autant aux personnes qui découvrent le sujet qu’à celles qui souhaitent échanger et affiner leur réflexion, avant peut-être, de se lancer dans l’aventure !

Maison de l’Habitant Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 30 15 https://metropole.nantes.fr/maison-habitant contact@adil44.fr 02 40 89 30 15 https://ypl.me/N3j