La foire d’Automne / Fête de la bière et grand vide grenier le dimanche Parc de la Victoire et Salle des fêtes Millau samedi 1 novembre 2025.

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-11-01

Assiettes paysannes, concerts, artisans d’art et plein d’animations !

1er et 2 novembre au Parc de la Victoire et salle des fêtes.

Cette année, le thème sera centré autour d’une fête de la BIÈRE.

Une dizaine de brasseurs (locaux et plus lointains) !

Un véritable festival musical, joyeux et convivial

Samedi Marché de producteurs, spectacle de rue, fanfare, concert/cabaret et concert de musique celte dansante

Dimanche le traditionnel vide-grenier et marché de producteurs

Restauration et buvette sur place.

POUR LE MOMENT LES INSCRIPTIONS NE SONT PAS OUVERTES. ELLES SERONT POSSIBLE DEBUT OCTOBRE ET SE FERONT UNIQUEMENT EN LIGNE.

Organisée par les Fermiers de l’Aveyron et l’Office de Tourisme de Millau .

Parc de la Victoire et Salle des fêtes Foire d’Automne Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 6 08 15 91 66 fermiers12@gmail.com

English :

Country dishes, concerts, art craftsmen and lots of entertainment!

German :

Bauernteller, Konzerte, Kunsthandwerker und jede Menge Unterhaltung!

Italiano :

Cibo in stile country, concerti, arti e mestieri e tanto intrattenimento!

Espanol :

Comida campestre, conciertos, artesanía y mucho entretenimiento

