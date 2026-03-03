La Foire de Pâques Cours Carnot Salon-de-Provence
La Foire de Pâques Cours Carnot Salon-de-Provence dimanche 12 avril 2026.
La Foire de Pâques
Dimanche 12 avril 2026 de 10h à 18h. Cours Carnot Centre-ville Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
Début : 2026-04-12 10:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
2026-04-12
Pour fêter le Printemps, le centre-ville de Salon-de-Provence se transforme en une grande foire !
Venez retrouver les nombreux exposants dans les rues salonaises qui proposent des produits variés, pour toute la famille. La Foire annonce le retour des beaux jours ! .
Cours Carnot Centre-ville Salon-de-Provence 13657 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 44 89 00
English :
To celebrate Spring, downtown Salon-de-Provence is transformed into a huge fair!
