La Foire de Pâques Cours Carnot Salon-de-Provence

La Foire de Pâques

Dimanche 12 avril 2026 de 10h à 18h. Cours Carnot Centre-ville Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2026-04-12 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

2026-04-12

Pour fêter le Printemps, le centre-ville de Salon-de-Provence se transforme en une grande foire !

Venez retrouver les nombreux exposants dans les rues salonaises qui proposent des produits variés, pour toute la famille. La Foire annonce le retour des beaux jours ! .

Cours Carnot Centre-ville Salon-de-Provence 13657 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 44 89 00

English :

To celebrate Spring, downtown Salon-de-Provence is transformed into a huge fair!

