La foire de printemps

Dimanche 12 avril 2026 de 8h à 18h.

A noter

– A 9h et 14h inscriptions sur place pour le concours de composition (matin et après-midi). Cours Mirabeau et avenue Jean Jaurès Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 08:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-12

La Foire de Printemps vous attend nombreux ! Une manifestation exceptionnelle par la variété de ses stands et de ses divers animations et ateliers enfants.

Événement commercial, festif et convivial, il y en aura pour tous les âges et toutes les envies.

Cet évènement, organisé par la Ville de Marignane, marque l’arrivée du printemps et attire beaucoup de monde.

De nombreux exposants vous proposeront une offre diversifiée dans de multiples secteurs (pépiniéristes, horticulteurs, créateurs, auteurs, producteurs, artisans…)

Ils vous offriront plaisir, découvertes et partage.

Dans les allées de la foire, vous trouverez non seulement fleurs, plants de légumes pour embellir votre intérieur ou cultiver votre jardin mais aussi un large choix de stands d’autres produits. De quoi découvrir quelques surprenantes pépites !

Au programme également, un concours de composition florale.

A voir aussi les voitures de collection.

Possibilité de se restaurer sur place.



A cette occasion, l’Office de Tourisme de Marignane sera ouvert. .

Cours Mirabeau et avenue Jean Jaurès Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 10 14 54 animation@ville-marignane.fr

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English :

the Foire de Printemps awaits you! An exceptional event with a wide variety of stalls, activities and children’s workshops.

A commercial, festive and convivial event, there’s something for all ages and tastes.

L’événement La foire de printemps Marignane a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme de Marignane