La Foire d’Etouvy a du chien ! Le bourg Souleuvre en Bocage

Rendez-vous à la foire d’automne à Etouvy cette année la foire d’Etouvy a du chien ! 2 jours de démonstrations agility, Hooper avec le Quarteron’s club. cynophile, chiens de traineau et Dog Lanta avec Will to go. Baptême de poney avec le 1er pied à l’étrier. Halle des artisans créateurs et toujours la foire commerciale, fête foraine. Restauration sur place, rôtisseurs, petit-déjeuner aux tripes. Buvette. Parking payant .

Le bourg Etouvy Souleuvre en Bocage 14350 Calvados Normandie +33 2 31 68 29 07

English : La Foire d’Etouvy a du chien !

Rendezvous at the Etouvy Autumn Fair: this year’s Etouvy Fair has some dog in it! 2 days of demonstrations: agility, Hooper with the Quarteron’s club. cynophile, sled dogs and Dog Lanta with Will to go. Creative craftsmen’s hall, and always the trade fair, funfair…

German : La Foire d’Etouvy a du chien !

Treffpunkt Herbstmesse in Etouvy: Dieses Jahr hat die Messe in Etouvy einen Hund! 2 Tage voller Vorführungen: Agility, Hooper mit dem Quarteron’s club. cynophile, Schlittenhunde und Dog Lanta mit Will to go. Halle der kreativen Handwerker und immer noch die Handelsmesse, Kirmes…

Italiano :

La fiera autunnale di Etouvy: quest’anno la fiera di Etouvy ha un po’ di cani! 2 giorni di dimostrazioni: agility, Hooper con il club di Quarteron, sport cinofili, cani da slitta e Dog Lanta con Will to go. C’è anche un salone dell’artigianato, una fiera commerciale e un luna park…

Espanol :

La feria de otoño en Etouvy: ¡la feria de Etouvy de este año tiene algo de perro! 2 días de demostraciones: agility, Hooper con el club de Quarteron, deportes caninos, perros de trineo y Dog Lanta con Will to go. También hay un salón de artesanía, una feria comercial y un parque de atracciones…

