La Foire du Partage – patrimoine vivant, Domaine d’Échoisy, Echoisy

Informations pratiques

La Foire du Partage – patrimoine vivant 18 et 19 septembre Domaine d’Échoisy Charente

Participation financière libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00

Vendredi 18 septembre

Forum de convergence pour le patrimoine vivant

La première journée s’adresse principalement aux chercheurs, institutions publiques, collectivités, réseaux d’écolieux, associations, fondations, acteurs économiques et citoyens engagés.

L’été 2026 rappelle, une nouvelle fois, la vulnérabilité de nos territoires face aux dérèglements climatiques. Canicules, sécheresses, incendies de grande ampleur, tensions sur la ressource en eau… interrogent notre capacité collective à préserver le patrimoine vivant dont dépendent nos sociétés.

Parallèlement, depuis plusieurs années, partout en France, des écolieux expérimentent des pratiques qui restaurent les sols, favorisent la biodiversité, recréent des continuités écologiques, développent des modes de vie sobres et accueillent des démarches de recherche, de formation et de sensibilisation. Ils constituent de véritables laboratoires territoriaux de transition.

Pourtant, leur contribution reste encore insuffisamment connue et reconnue comme une mission d’intérêt général.

Le Forum de convergence pour le patrimoine vivant a pour ambition de réunir ces différents acteurs afin de croiser leurs regards autour de deux questions centrales :

En quoi les écolieux sont-ils et peuvent-ils être des co-acteurs de la préservation et de la régénération du patrimoine vivant? Quels moyens déployer pour renforcer cette mission au service des territoires ?

Au cours de cette rencontre, les participants partageront leurs expériences, confronteront leurs connaissances, identifieront les freins et construiront collectivement des propositions susceptibles d’alimenter un futur plaidoyer national et européen.

Cette réflexion s’inscrit dans le cadre du programme européen Ecolise et contribuera à faire émerger les premiers fondements d’une Déclaration d’Échoisy pour le patrimoine vivant*, destinée à être diffusée pour nourrir les politiques publiques, les réseaux d’écolieux et les partenaires engagés dans les transitions écologiques.

La journée sera également ponctuée d’un temps symbolique fort avec la célébration du contrat d’Obligation Réelle Environnementale (ORE), signé en 2025, illustrant concrètement les engagements pris en faveur de la protection durable du site d’Échoisy.

En soirée, le podcast interactif Le monde paysan, mon père et moi, suivi d’un échange avec ses auteurs puis d’un bal traditionnel, prolongera cette réflexion sous une forme culturelle, sensible et conviviale.

Samedi 19 septembre

La Foire du Partage – Célébration du patrimoine vivant

Le second jour ouvre largement ses portes au grand public.

Entre le corps de ferme, les anciens fours à chaux, les prairies, les bois et les chemins du Domaine d’Échoisy, les visiteurs seront invités à découvrir un véritable village des initiatives réunissant associations, producteurs, artisans, créateurs, entreprises locales, collectifs citoyens et porteurs de projets engagés.

Tous présenteront des solutions concrètes qui participent à la préservation du patrimoine vivant : agriculture paysanne, biodiversité, habitat durable, réemploi, économie circulaire, énergies renouvelables, alimentation locale, santé, bien-être, coopération et transmission des savoir-faire.

Fidèle à l’esprit de la Foire du Partage, l’événement favorisera les rencontres, les partages d’expériences, les démonstrations, les ateliers participatifs…

Cette édition sera également l’occasion d’inaugurer un nouvel escape game consacré à la biodiversité, permettant aux visiteurs d’explorer les onze milieux naturels du Domaine d’Échoisy tout en découvrant la richesse écologique remarquable du site.

Parce que les transitions passent aussi par l’émotion, la culture et la fête, la programmation artistique occupera une place importante. Théâtre, conférence gesticulée, batucada, concert et bal populaire viendront prolonger les échanges dans une ambiance conviviale, familiale et accessible à toutes et tous.

La Foire du Partage demeure ainsi un espace où se rencontrent les savoirs scientifiques, les savoir-faire artisanaux, les initiatives citoyennes, la création artistique et les expériences de terrain pour imaginer ensemble des territoires plus résilients.

Domaine d’Échoisy 1 chemin d’Échoisy, 16230 Cellettes Echoisy 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine 06 07 05 04 96 https://www.oasis-ducoqalame.com/ https://www.facebook.com/OasisduCoqalAme/ Un éco-lieu dédié à la transition sociale, écologique et économique implanté sur un domaine porteur de 1000 ans d’histoire.

20 familles sur place pour sauvegarder et faire vivre ce lieu dans une intention d’impact positif en co-responsabilité.

Accueil en immersion, ferme pédagogique, tiers lieu, marché de producteurs mensuels, ateliers et animations nombreux invitent un public large à venir tout au long de l’année. Accès en Voiture. Gare à 5 minutes. Vélo. Canoé. Parking sur place.

Vendredi 18 septembre

©oasis du Coq à l;Âme