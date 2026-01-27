La folie au Domaine des Mandets Les Bruyères Mandets Saint-Ennemond
La folie au Domaine des Mandets Les Bruyères Mandets Saint-Ennemond dimanche 5 avril 2026.
La folie au Domaine des Mandets
Les Bruyères Mandets EARL Du Domaine des Mandets Saint-Ennemond Allier
Début : 2026-04-05 10:00:00
fin : 2026-04-05
2026-04-05
La Folie au Domaine des Mandets invite petits et grands à une grande journée festive et familiale animations rurales, chasse aux œufs, balade à cheval, concert, stands et moments gourmands dans une ambiance conviviale et champêtre.
Les Bruyères Mandets EARL Du Domaine des Mandets Saint-Ennemond 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 69 21 59 64 balade.cheval@gmail.com
English :
La Folie au Domaine des Mandets invites young and old to a festive family day featuring rural entertainment, an egg hunt, a horse ride, a concert, stalls and gourmet delights in a friendly country atmosphere.
