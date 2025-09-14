La Folie Bergère Cornimont

La Folie Bergère Cornimont dimanche 14 septembre 2025.

La Folie Bergère

26 Chemin de Notre Dame de la Paix Cornimont Vosges

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-14 11:00:00

fin : 2025-09-14

2025-09-14

Diverses animations à partir de 11h chez Jean-Baptiste MANGEL démonstration de chien de troupeau, de tonte de mouton, musique par le groupe Trezel… Organisée par le Syndicat Ovin des Vosges. Entrée libre pour les animations. Repas fermier 100% local en supplément, réservation et paiement avant le 10 septembre. 20€ par adulte et 10€ par enfant. Places limitées.Tout public

26 Chemin de Notre Dame de la Paix Cornimont 88310 Vosges Grand Est +33 6 84 35 71 59

English :

Various events from 11am at Jean-Baptiste MANGEL’s home: sheep dog demonstration, sheep shearing, music by the Trezel group… Organized by the Syndicat Ovin des Vosges. Free admission for entertainment. Additional charge for 100% local farm meal, booking and payment by September 10. 20? per adult and 10? per child. Places limited.

German :

Verschiedene Animationen ab 11 Uhr bei Jean-Baptiste MANGEL: Vorführung eines Herdenhundes, Schafschur, Musik von der Gruppe Trezel… Organisiert vom Syndicat Ovin des Vosges. Freier Eintritt für die Animationen. Mahlzeit aus 100 % lokalem Anbau gegen Aufpreis, Reservierung und Bezahlung vor dem 10. September. 20? pro Erwachsener und 10? pro Kind. Begrenzte Anzahl an Plätzen.

Italiano :

Vari eventi a partire dalle 11 a casa di Jean-Baptiste MANGEL: dimostrazione di cani da pastore, tosatura delle pecore, musica del gruppo Trezel, ecc. Organizzato dal Syndicat Ovin des Vosges. Ingresso gratuito per gli eventi. Supplemento per il pasto in fattoria 100% locale, su prenotazione e pagamento entro il 10 settembre. 20? per adulto e 10? per bambino. I posti sono limitati.

Espanol :

Diversos actos a partir de las 11 h en casa de Jean-Baptiste MANGEL: demostración de perros pastores, esquileo de ovejas, música del grupo Trezel, etc. Organizado por el Syndicat Ovin des Vosges. Entrada gratuita. Cargo adicional por la comida 100% local de la granja, previa reserva y pago antes del 10 de septiembre. 20? por adulto y 10? por niño. Plazas limitadas.

