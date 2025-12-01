La Folie Blanche, 5 ème édition ! Le Chambon-sur-Lignon
La Folie Blanche, 5 ème édition ! Le Chambon-sur-Lignon samedi 20 décembre 2025.
La Folie Blanche, 5 ème édition !
Village Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-20
Des fêtes de fin d’année sous le signe de la Folie Blanche !
.
Village Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 lechambonsurlignon@ot-hautlignon.com
English :
The end of year celebrations under the sign of White Madness!
L’événement La Folie Blanche, 5 ème édition ! Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2025-11-29 par Office de Tourisme du Haut-Lignon