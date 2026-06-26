La folie calette Côté Maison du Vélo Chaumousey
La folie calette Côté Maison du Vélo Chaumousey dimanche 5 juillet 2026.
Chaumousey
La folie calette
Côté Maison du Vélo 233 Chemin des Plages Chaumousey Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-05 11:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-07-05
L’artisanat d’art & déambulations musicales
Exposition et vente d’artisanat d’art
Producteurs locaux concerts
Les visites guidéesTout public
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Côté Maison du Vélo 233 Chemin des Plages Chaumousey 88390 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32
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English :
Arts and crafts & musical strolls
Exhibition and sale of arts and crafts
Local producers concerts
Guided tours
L’événement La folie calette Chaumousey a été mis à jour le 2026-06-26 par OT EPINAL ET SA REGION
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