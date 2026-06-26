La folie calette Côté Maison du Vélo Chaumousey dimanche 5 juillet 2026.

Chaumousey

La folie calette

Côté Maison du Vélo 233 Chemin des Plages Chaumousey Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-05 11:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

L’artisanat d’art & déambulations musicales

Exposition et vente d’artisanat d’art

Producteurs locaux concerts

Les visites guidéesTout public

0 .

Côté Maison du Vélo 233 Chemin des Plages Chaumousey 88390 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Arts and crafts & musical strolls

Exhibition and sale of arts and crafts

Local producers concerts

Guided tours

L’événement La folie calette Chaumousey a été mis à jour le 2026-06-26 par OT EPINAL ET SA REGION