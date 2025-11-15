Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

LA FOLIE DES ANNEES 80 Perpignan samedi 15 novembre 2025.

Tarif : 50 – 50 – 150

Début : 2025-11-15 18:00:00
fin : 2025-11-15

2025-11-15

Un dîner-spectacle festif et une soirée dansante avec les plus grandes stars des années 80 pour revivre une nuit inoubliable de musique et de fête.
Avenue du Palais des Expositions Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 11 64 83 66  news@casamusicale.net

English :

A festive dinner show and dance party with the biggest stars of the 80s to relive an unforgettable night of music and partying.

German :

Eine festliche Dinnershow und ein Tanzabend mit den größten Stars der 80er Jahre lassen eine unvergessliche Nacht voller Musik und Party wieder aufleben.

Italiano :

Una cena spettacolo e una festa da ballo con le più grandi star degli anni ’80 per rivivere una notte indimenticabile di musica e festa.

Espanol :

Una cena-espectáculo festiva y una fiesta de baile con las mayores estrellas de los 80 para revivir una noche inolvidable de música y fiesta.

