LA FOLIE DES ANNEES 80

Avenue du Palais des Expositions Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 50 – 50 – 150

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 18:00:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Un dîner-spectacle festif et une soirée dansante avec les plus grandes stars des années 80 pour revivre une nuit inoubliable de musique et de fête.

.

Avenue du Palais des Expositions Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 11 64 83 66 news@casamusicale.net

English :

A festive dinner show and dance party with the biggest stars of the 80s to relive an unforgettable night of music and partying.

German :

Eine festliche Dinnershow und ein Tanzabend mit den größten Stars der 80er Jahre lassen eine unvergessliche Nacht voller Musik und Party wieder aufleben.

Italiano :

Una cena spettacolo e una festa da ballo con le più grandi star degli anni ’80 per rivivere una notte indimenticabile di musica e festa.

Espanol :

Una cena-espectáculo festiva y una fiesta de baile con las mayores estrellas de los 80 para revivir una noche inolvidable de música y fiesta.

L’événement LA FOLIE DES ANNEES 80 Perpignan a été mis à jour le 2025-10-29 par PERPIGNAN TOURISME