La folie des châteaux et ateliers créatifs Nogent
La folie des châteaux et ateliers créatifs Nogent vendredi 17 avril 2026.
La folie des châteaux et ateliers créatifs
Micro-Folie Nogent Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Tout public
Micro-Folie vous invite à participer à une conférence gratuite intitulée La folie des châteaux , suivie d’ateliers créatifs.
A partir de 7 ans
Inscription obligatoire .
Micro-Folie Nogent 52800 Haute-Marne Grand Est +33 6 27 23 93 74 micro-folie@villedenogent52.com
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English :
L’événement La folie des châteaux et ateliers créatifs Nogent a été mis à jour le 2026-03-24 par Antenne de Chaumont
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