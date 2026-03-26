La folie des châteaux et ateliers créatifs

Micro-Folie Nogent Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Tout public

Micro-Folie vous invite à participer à une conférence gratuite intitulée La folie des châteaux , suivie d’ateliers créatifs.

A partir de 7 ans

Inscription obligatoire .

Micro-Folie Nogent 52800 Haute-Marne Grand Est +33 6 27 23 93 74 micro-folie@villedenogent52.com

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English :

L’événement La folie des châteaux et ateliers créatifs Nogent a été mis à jour le 2026-03-24 par Antenne de Chaumont