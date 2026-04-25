Brides-les-Bains

La folie des Glandeurs Brides fait sa comédie 2026 Mercredi 20 Mai

Cinéma Le Doron Brides-les-Bains Savoie

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 20:30:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

La Folie des Glandeurs est une comédie moderne au langage familier mais pas grossier. Néné et Bichoko sont des ratés magnifiques qui ont ce rêve fou de devenir comédiens dans un théâtre où ils ont été embauchés pour faire le ménage.

.

Cinéma Le Doron Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La folie des Glandeurs Brides fait sa comédie 2026 Wednesday 20 May

La Folie des Glandeurs is a modern comedy with informal but not vulgar language. Néné and Bichoko are magnificent underachievers who dream of becoming actors in a theatre where they were actually hired as cleaners.

L’événement La folie des Glandeurs Brides fait sa comédie 2026 Mercredi 20 Mai Brides-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains