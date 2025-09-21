La Folie Douce by Audi Arles au Domaine de Manville 2ème Édition Route de la Terre des Baux Les Baux-de-Provence

La Folie Douce by Audi Arles au Domaine de Manville 2ème Édition

Dimanche 21 septembre 2025 de 16h à 22h. Route de la Terre des Baux Domaine de Manville Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 69 – 69 – 69 EUR

Début : 2025-09-21 16:00:00

fin : 2025-09-21 22:00:00

2025-09-21

Participez à la deuxième édition de la folie douce le 21 septembre de 16h à 22h au domaine de Manville aux Baux de Provence !

Préparez-vous à vivre une soirée d’exception le dimanche 21 septembre au domaine de Manville !



Au programme

Performances live de chanteurs et danseurs,

DJ sets enflammés au coeur des Alpilles,

Délices gastronomiques signés par les chefs du Domaine

et l’univers d’Audi Arles.



Prévente des billets en ligne ! .

Route de la Terre des Baux Domaine de Manville Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 40 20 contact@domainedemanville.fr

English :

Join us for the second edition of La Folie Douce on 21 September from 4pm to 10pm at the Domaine de Manville in Les Baux-de-Provence!

German :

Nehmen Sie an der zweiten Ausgabe der „Folie Douce“ am 21. September von 16 bis 22 Uhr auf dem Weingut Manville in Les Baux-de-Provence teil!

Italiano :

Partecipate alla seconda edizione de la folie douce il 21 settembre dalle 16.00 alle 22.00 presso il Domaine de Manville a Les Baux de Provence!

Espanol :

Participe en la segunda edición de la folie douce el 21 de septiembre de 16:00 a 22:00 en el Domaine de Manville, en Les Baux de Provence

