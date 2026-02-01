La folie du ravioli atelier gourmand et créatif ! Tiers lieu La Roue Chabeuil

La folie du ravioli atelier gourmand et créatif !

Tiers lieu La Roue 10 rue Mazet Chabeuil Drôme

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Début : 2026-02-15 10:30:00
fin : 2026-02-15 12:00:00

2026-02-15

Embarquez pour un voyage aux quatre coins du monde, pli après pli, parfum après parfum…
Tiers lieu La Roue 10 rue Mazet Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 38 21 50 39  contact@tierslieularoue.fr

English :

Embark on a journey to the four corners of the world, fold after fold, fragrance after fragrance?

