La folie du ravioli atelier gourmand et créatif ! Tiers lieu La Roue Chabeuil
La folie du ravioli atelier gourmand et créatif ! Tiers lieu La Roue Chabeuil dimanche 15 février 2026.
La folie du ravioli atelier gourmand et créatif !
Tiers lieu La Roue 10 rue Mazet Chabeuil Drôme
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15 10:30:00
fin : 2026-02-15 12:00:00
Date(s) :
2026-02-15
Embarquez pour un voyage aux quatre coins du monde, pli après pli, parfum après parfum…
.
Tiers lieu La Roue 10 rue Mazet Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 38 21 50 39 contact@tierslieularoue.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Embark on a journey to the four corners of the world, fold after fold, fragrance after fragrance?
L’événement La folie du ravioli atelier gourmand et créatif ! Chabeuil a été mis à jour le 2026-02-10 par Valence Romans Tourisme