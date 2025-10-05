La Folie ! La Tessoualle

La Folie !

Salle Tessallis La Tessoualle Maine-et-Loire

Saison culturelle ITINERANCES

Saxophones solos

Les hommes sont si nécessairement fous, que ce serait être fou, par un autre tour de folie, de n’être pas fou . [Blaise Pascal (1623-1662), Les Pensées]

Dans son œuvre Les Pensées , Blaise Pascal énonce un bref éloge de la folie. Ce spectacle, lui, se veut un voyage musical, scénique et visuel dans la folie artistique d’un saxophoniste et de son alter ego. Le thème de la folie, très présent dans la musique, a inspiré nombre de compositeurs.

Vous pourrez entendre un très large panel de styles musicaux de la transcription baroque à la musique contemporaine, en passant par l’improvisation. Véritable invitation à un moment de folie, venez découvrir un saxophoniste vous proposant un duo avec son alter ego, son double, son image, bref son autre lui-même !

Saxophones Alexandre Galvane

Réservations conseillées

– par téléphone 02 44 09 26 06

– en ligne sur www.cholet.fr

– sur place dans la limite des places disponibles .

Salle Tessallis La Tessoualle 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 44 09 26 00 conservatoire@choletagglomeration.fr

