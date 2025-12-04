LA FOLIE LIVE ARTISTIQUE & MUSICAL ÉDITION SPÉCIALE DE FIN D’ANNÉE Montpellier

LA FOLIE LIVE ARTISTIQUE & MUSICAL ÉDITION SPÉCIALE DE FIN D’ANNÉE

5 Rue Léonard de Vinci Montpellier Hérault

La Folie Live artistique & musical Édition spéciale de fin d’année !

Pour cette dernière de 2025, on voit les choses en grand

+10 artistes exposés, réunissant tous ceux qui ont marqué l’Espace Pestelario cette année une expo collective unique à découvrir le temps d’un vernissage en partenariat avec Montpellier Street Kulture.

Côté scène, nouveau showcase exclusif pour clôturer l’année en beauté Martin Benati, un artiste multidisciplinaire qui maîtrise le beatbox looping avec une précision redoutable, créant des morceaux complets uniquement grâce à sa voix.

Buvette sur place

Planches sur réservation

Événement gratuit sur inscription lien en bio

Espace Pestelario au pied de la Folie Divine à Montpellier

Événement en partenariat avec SGR

De 18h à 21h .

5 Rue Léonard de Vinci Montpellier 34000 Hérault Occitanie espace.pestelario@gmail.com

English :

La Folie: Live artistic & musical ? Special end-of-year edition!

German :

La Folie: Künstlerisches & musikalisches Live ? Sonderausgabe zum Jahresende!

Italiano :

La Folie: spettacolo artistico e musicale dal vivo? Edizione speciale di fine anno!

Espanol :

La Folie: artística y musical en directo ? ¡Edición especial de fin de año!

