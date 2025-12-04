LA FOLIE LIVE ARTISTIQUE & MUSICAL ÉDITION SPÉCIALE DE FIN D’ANNÉE Montpellier
LA FOLIE LIVE ARTISTIQUE & MUSICAL ÉDITION SPÉCIALE DE FIN D’ANNÉE Montpellier jeudi 4 décembre 2025.
LA FOLIE LIVE ARTISTIQUE & MUSICAL ÉDITION SPÉCIALE DE FIN D’ANNÉE
5 Rue Léonard de Vinci Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-04
fin : 2025-12-04
Date(s) :
2025-12-04
La Folie Live artistique & musical Édition spéciale de fin d’année !
La Folie Live artistique & musical Édition spéciale de fin d’année !
Pour cette dernière de 2025, on voit les choses en grand
+10 artistes exposés, réunissant tous ceux qui ont marqué l’Espace Pestelario cette année une expo collective unique à découvrir le temps d’un vernissage en partenariat avec Montpellier Street Kulture.
Côté scène, nouveau showcase exclusif pour clôturer l’année en beauté Martin Benati, un artiste multidisciplinaire qui maîtrise le beatbox looping avec une précision redoutable, créant des morceaux complets uniquement grâce à sa voix.
Buvette sur place
Planches sur réservation
Événement gratuit sur inscription lien en bio
Espace Pestelario au pied de la Folie Divine à Montpellier
Événement en partenariat avec SGR
De 18h à 21h .
5 Rue Léonard de Vinci Montpellier 34000 Hérault Occitanie espace.pestelario@gmail.com
English :
La Folie: Live artistic & musical ? Special end-of-year edition!
German :
La Folie: Künstlerisches & musikalisches Live ? Sonderausgabe zum Jahresende!
Italiano :
La Folie: spettacolo artistico e musicale dal vivo? Edizione speciale di fine anno!
Espanol :
La Folie: artística y musical en directo ? ¡Edición especial de fin de año!
L’événement LA FOLIE LIVE ARTISTIQUE & MUSICAL ÉDITION SPÉCIALE DE FIN D’ANNÉE Montpellier a été mis à jour le 2025-11-24 par 34 OT MONTPELLIER