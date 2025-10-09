LA FOLIE LIVE ARTISTIQUE & MUSICAL Montpellier

LA FOLIE LIVE ARTISTIQUE & MUSICAL Montpellier jeudi 9 octobre 2025.

LA FOLIE LIVE ARTISTIQUE & MUSICAL

5 Rue Léonard de Vinci Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-09

fin : 2025-10-09

Date(s) :

2025-10-09

La saison s’annonce créative à l’Espace Pestelario avec une nouvelle soirée haute en couleurs

Au programme art, musique live et découvertes locales dans une ambiance conviviale

La saison s’annonce créative à l’Espace Pestelario avec une nouvelle soirée haute en couleurs

Au programme art, musique live et découvertes locales dans une ambiance conviviale

Vernissage de Oaz & Textured proposé par Montpellier Street Kulture.

Showcase exclusif de la talentueuse Fanny Moïra.

Sur place

Planches apéro sur réservation produits de Locavorium

Sélection de vins de Chateau Capion

Bières artisanales de Fauve Craft Bière

Glaces artisanales & boissons fraîches par La Fabrique Givrée

Entrée gratuite sur inscription

Un moment artistique et musical à ne pas manquer au cœur de Montpellier .

5 Rue Léonard de Vinci Montpellier 34000 Hérault Occitanie espace.pestelario@gmail.com

English :

The season promises to be a creative one at Espace Pestelario with another colorful evening

On the program: art, live music and local discoveries in a convivial atmosphere

German :

Die Saison wird kreativ im Espace Pestelario mit einem neuen bunten Abend

Auf dem Programm stehen Kunst, Live-Musik und lokale Entdeckungen in einer freundlichen Atmosphäre

Italiano :

La stagione si preannuncia creativa all’Espace Pestelario con un’altra serata colorata

In programma: arte, musica dal vivo e scoperte locali in un’atmosfera conviviale

Espanol :

La temporada promete ser creativa en el Espace Pestelario con otra colorida velada

Arte, música en directo y descubrimientos locales en un ambiente agradable

L’événement LA FOLIE LIVE ARTISTIQUE & MUSICAL Montpellier a été mis à jour le 2025-10-04 par 34 OT MONTPELLIER