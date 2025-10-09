LA FOLIE LIVE ARTISTIQUE & MUSICAL Montpellier
LA FOLIE LIVE ARTISTIQUE & MUSICAL
5 Rue Léonard de Vinci Montpellier Hérault
Tarif : – –
Début : 2025-10-09
La saison s’annonce créative à l’Espace Pestelario avec une nouvelle soirée haute en couleurs
Au programme art, musique live et découvertes locales dans une ambiance conviviale
Vernissage de Oaz & Textured proposé par Montpellier Street Kulture.
Showcase exclusif de la talentueuse Fanny Moïra.
Sur place
Planches apéro sur réservation produits de Locavorium
Sélection de vins de Chateau Capion
Bières artisanales de Fauve Craft Bière
Glaces artisanales & boissons fraîches par La Fabrique Givrée
Entrée gratuite sur inscription
Un moment artistique et musical à ne pas manquer au cœur de Montpellier .
5 Rue Léonard de Vinci Montpellier 34000 Hérault Occitanie espace.pestelario@gmail.com
English :
The season promises to be a creative one at Espace Pestelario with another colorful evening
On the program: art, live music and local discoveries in a convivial atmosphere
German :
Die Saison wird kreativ im Espace Pestelario mit einem neuen bunten Abend
Auf dem Programm stehen Kunst, Live-Musik und lokale Entdeckungen in einer freundlichen Atmosphäre
Italiano :
La stagione si preannuncia creativa all’Espace Pestelario con un’altra serata colorata
In programma: arte, musica dal vivo e scoperte locali in un’atmosfera conviviale
Espanol :
La temporada promete ser creativa en el Espace Pestelario con otra colorida velada
Arte, música en directo y descubrimientos locales en un ambiente agradable
