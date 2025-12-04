LA FOLIE VIGNERONNE PORTES OUVERTES Autignac
LA FOLIE VIGNERONNE PORTES OUVERTES Autignac samedi 13 décembre 2025.
LA FOLIE VIGNERONNE PORTES OUVERTES
1 Chemin de Ronde Autignac Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Portes ouvertes de 11h à 15h à La Folie Vigneronne avec la présence de Rucher des Avant-Monts.
.
1 Chemin de Ronde Autignac 34480 Hérault Occitanie +33 6 11 12 02 41
English :
Open house from 11am to 3pm at La Folie Vigneronne with Rucher des Avant-Monts.
L’événement LA FOLIE VIGNERONNE PORTES OUVERTES Autignac a été mis à jour le 2025-12-01 par 34 OT AVANT-MONTS