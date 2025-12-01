La Folk Journée 21ème édition “Aux Quatre vents” Espace Philippe Auguste Vernon

La Folk Journée 21ème édition “Aux Quatre vents”

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon

La Folk Journée revient…et prend de l’ampleur !

Ce rendez-vous incontournable élargit son format pour vous plonger encore plus intensément dans son univers festif et chaleureux. Retrouvez le traditionnel concert des élèves, suivi du grand bal du soir mené tambour battant par Le Bal à Tous Vents (Compagnie Zamélieboum). Mais ce n’est pas tout ! La Médiathèque vous invite à explorer les instruments traditionnels, les classes de théâtre feront souffler un vent d’aventure à chaque coin de rue et un marché d’artisans vous permettra de repartir avec un souvenir unique. Après l’apéro musical offert par le Conservatoire et ses professeurs, place au buffet partagé. Ce sera l’occasion pour vous de dévoiler et faire découvrir aux autres vos talents aux fourneaux. Encore une fois, La Folk Journée promet d’enchanter petits et grands.

Le Programme

– 16h00 Concert des élèves du Conservatoire

– 17h00 Formats courts par les classes de théâtre du Conservatoire, découverte et essai d’instruments traditionnels par la médiathèque et marché d’artisans

– 19h00 Apéro musical

– 19h30 Buffet partagé et snack par l’APEC apportez vous spécialités culinaires et faites-les découvrir autour d’un moment convivial

– 21h00 Grand Bal par Le Bal à Tous Vents .

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 16

