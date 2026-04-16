LA FOLKLO DU PORTANEL COURSE À SAVONS Saint-Marcel-sur-Aude
LA FOLKLO DU PORTANEL COURSE À SAVONS Saint-Marcel-sur-Aude samedi 16 mai 2026.
Saint-Marcel-sur-Aude
LA FOLKLO DU PORTANEL COURSE À SAVONS
Saint-Marcel-sur-Aude Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 19:00:00
fin : 2026-05-16 23:30:00
Date(s) :
2026-05-16
L’association Los Daron’s donne rendez-vous pour sa traditionnelle course de caisses à savon, un moment festif et décalé placé cette année sous le signe du fluo. Créativité, bonne humeur et bolides originaux seront au rendez-vous pour le plaisir des petits comme des grands.
La soirée se prolongera dans une ambiance conviviale avec un show DJ.
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Saint-Marcel-sur-Aude 11120 Aude Occitanie +33 6 89 79 98 54 los.darons@gmail.com
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English :
The Los Daron?s association will be holding its traditional soapbox race, a festive, offbeat event with a fluorescent theme this year. Creativity, good humor and original cars will be the order of the day, to the delight of young and old alike.
The evening will continue in a convivial atmosphere with a DJ show.
L’événement LA FOLKLO DU PORTANEL COURSE À SAVONS Saint-Marcel-sur-Aude a été mis à jour le 2026-04-16 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Côte du Midi