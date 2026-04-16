Saint-Marcel-sur-Aude

LA FOLKLO DU PORTANEL COURSE À SAVONS

Saint-Marcel-sur-Aude Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 19:00:00

fin : 2026-05-16 23:30:00

Date(s) :

2026-05-16

L’association Los Daron’s donne rendez-vous pour sa traditionnelle course de caisses à savon, un moment festif et décalé placé cette année sous le signe du fluo. Créativité, bonne humeur et bolides originaux seront au rendez-vous pour le plaisir des petits comme des grands.

La soirée se prolongera dans une ambiance conviviale avec un show DJ.

.

Saint-Marcel-sur-Aude 11120 Aude Occitanie +33 6 89 79 98 54 los.darons@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Los Daron?s association will be holding its traditional soapbox race, a festive, offbeat event with a fluorescent theme this year. Creativity, good humor and original cars will be the order of the day, to the delight of young and old alike.

The evening will continue in a convivial atmosphere with a DJ show.

L’événement LA FOLKLO DU PORTANEL COURSE À SAVONS Saint-Marcel-sur-Aude a été mis à jour le 2026-04-16 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Côte du Midi