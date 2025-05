La Folle Chevauchée du Thouet – Saint-Loup-Lamairé, 8 juin 2025 07:00, Saint-Loup-Lamairé.

Le Football Club du Thouet propose le retour de la Folle Chevauchée du Thouet à Saint-Loup-Lamairé des randonnées VTT et pédestre à la découverte de randos natures, de chemins, de sentiers et de paysages pittoresques. Départ entre 7 h et 9 h 30 depuis le Lac du Cébron. Les randonnées VTT font 28, 38 ou 57 kms, les parcours pédestres 10 ou 18 kms. Tarifs 6 € et gratuit pour les 12 ans. Renseignements 06 85 57 97 69 / lefootballclubduthouet@hotmail.com .

Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 57 97 69 lefootballclubduthouet@hotmail.com

