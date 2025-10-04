La Folle dictée ! Médiathèque François Mitterrand Argentan

La Folle dictée ! Médiathèque François Mitterrand Argentan samedi 4 octobre 2025.

A partir de 10 ans

Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:00:00

En ce jour de fête des médiathèques, une nouvelle occasion de venir vous challenger dans la bonne humeur…et sans sanction !

Les dictées sont un excellent exercice de réflexion pour améliorer son vocabulaire , son orthographe et sa mémoire. Pas de perdant…

A vos stylos !

Médiathèque François Mitterrand 1 Rue des Redemptoristes, 61200 Argentan, France

Ouverte depuis octobre 1995, la médiathèque François Mitterrand se situe dans un agréable parc proche du Lycée Mézeray.

De nombreuses collections sont à disposition pour la lecture ou la consultation sur place. Elles sont également pour la plupart empruntables.

