La folle du 5ème | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand

La folle du 5ème | Comédie des Volcans

Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 20:30:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Une pièce de théâtre d’Eléonore Bauer, auteur des pièces à succès ma soeur est un boulet , Quittes moi si tu peux qui a été adapté sur M6, avec Alexis Michalik et Marie Guillain sous le nom de A la folie .

Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@comediedesvolcans.fr

English :

A play by Eléonore Bauer, author of the successful plays ma soeur est un boulet and Quittes moi si tu peux , which was adapted for M6 with Alexis Michalik and Marie Guillain under the title A la folie .

