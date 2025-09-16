La Folle Enchère Théâtre Berthelot Montreuil

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-16T20:00:00 – 2025-09-16T21:30:00

Fin : 2025-09-16T20:00:00 – 2025-09-16T21:30:00

Comédie d’intrigue déjantée, au ton burlesque, La Folle Enchère de Madame Ulrich met en scène les déboires d’une « Argante » pendante du vieil « Argante » des Fourberies de Scapin.

Une bourgeoise fortunée est séduite par un petit Comte qui s’avère être… l’amante de son fils. Mère ridicule, pathétique dans son refus de vieillir, elle est la dupe de cette jeune travestie et du duo impitoyable que forment son fils et son valet. L’originalité de cette pièce furieusement baroque tient à l’inversion des rôles de sexe, qui aboutit à la mise aux enchères du prétendu comte et à son faux enlèvement par une marquise n’ayant jamais existé…

Elle est la première comédie publiée par une femme représentée à la Comédie-Française.

A l’occasion de sa première reprise depuis sa création en 1690, La Subversive rythme cette supercherie corrosive en mêlant Bach aux chants « pop rock » de la joyeuse équipe des dupeurs et dupés, faisant résonner les mélodies baroco-rock… d’Eddy de Pretto, Mylène Farmer, Arthur H, Brigitte Fontaine, Alain Bashung, Jacques Higelin.

Théâtre Berthelot 6, rue Marcellin-Berthelot Montreuil 93100 Seine-St.-Denis Île-de-France

Cie La Subversive – Aurore EVAIN Théâtre classique Matrimoine

Matila Malliarakis