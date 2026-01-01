La Folle fête anti-déprime Le 13 Arbois
La Folle fête anti-déprime Le 13 Arbois samedi 17 janvier 2026.
Vous avez une furieuse envie de danser ?
La fête anti-déprime revient pour tordre le cou à la déprime hivernale!
De nouvelles propositions bien sûr, mais ne vous inquiétez pas vous retrouverez aussi vos ingrédients préférés pour passer une folle soirée le jeu et la danse
Le thème cette année c’est les années 30, alors on vous attends dans vos plus beaux costumes et accessoires….
Initiation swing pour les enfants de 16h30 à 17h30 et à 19h30 pour tous
Ateliers enfants
Buffet partagé apporte quelques chose à grignoter que tu souhaites partager.
Quizz à 18h30
Buvette du 13
Ouvert à tous.tes .
Le 13 13 Grande Rue Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 96 23 88 unprojetcitoyen@gmail.com
