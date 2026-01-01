La Folle fête anti-déprime Le 13 Arbois

La Folle fête anti-déprime

Le 13 13 Grande Rue Arbois Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 18:00:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Vous avez une furieuse envie de danser ?

La fête anti-déprime revient pour tordre le cou à la déprime hivernale!

De nouvelles propositions bien sûr, mais ne vous inquiétez pas vous retrouverez aussi vos ingrédients préférés pour passer une folle soirée le jeu et la danse

Le thème cette année c’est les années 30, alors on vous attends dans vos plus beaux costumes et accessoires….

Initiation swing pour les enfants de 16h30 à 17h30 et à 19h30 pour tous

Ateliers enfants

Buffet partagé apporte quelques chose à grignoter que tu souhaites partager.

Quizz à 18h30

Buvette du 13

Ouvert à tous.tes .

Le 13 13 Grande Rue Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 96 23 88 unprojetcitoyen@gmail.com

