La Folle Furieuse Haute Savoie Espace Serveray Arâches-la-Frasse
La Folle Furieuse Haute Savoie Espace Serveray Arâches-la-Frasse samedi 18 juillet 2026.
Arâches-la-Frasse
La Folle Furieuse Haute Savoie
Place de l’Ambiance Arâches-la-Frasse Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-18
La Folle Furieuse revient pour sa 10ème édition.
Une course d’obstacle complètement folle à réaliser seul, en famille ou entre amis ! Il n’y aura pas de chrono, pas de classement juste des bons moments à partager !
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Place de l’Ambiance Arâches-la-Frasse 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
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English : La Folle Furieuse Haute Savoie
The Folle Furieuse returns for its 10th edition.
A crazy obstacle course for you, your family or your friends! There’s no stopwatch, no rankings, just good times to share!
L’événement La Folle Furieuse Haute Savoie Arâches-la-Frasse a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme Les Carroz d’Arâches
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