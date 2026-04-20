La Folle Furieuse Haute Savoie Espace Serveray Arâches-la-Frasse

Arâches-la-Frasse

La Folle Furieuse Haute Savoie

Place de l’Ambiance Arâches-la-Frasse Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-18

La Folle Furieuse revient pour sa 10ème édition.

Une course d’obstacle complètement folle à réaliser seul, en famille ou entre amis ! Il n’y aura pas de chrono, pas de classement juste des bons moments à partager !

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Place de l’Ambiance Arâches-la-Frasse 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

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English : La Folle Furieuse Haute Savoie

The Folle Furieuse returns for its 10th edition.

A crazy obstacle course for you, your family or your friends! There’s no stopwatch, no rankings, just good times to share!

L’événement La Folle Furieuse Haute Savoie Arâches-la-Frasse a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme Les Carroz d’Arâches