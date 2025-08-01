La folle histoire de France Compagnie Terrence & Malik La Chapelle-Saint-Luc

La folle histoire de France Compagnie Terrence & Malik La Chapelle-Saint-Luc vendredi 13 mars 2026.

La folle histoire de France Compagnie Terrence & Malik

Espace Didier Bienaimé La Chapelle-Saint-Luc Aube

Tarif : 6 – 6 – 6 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 19:30:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Compagnie Terrence et Malik, Auteurs Nicolas Pierre, Farhat Kerkeni, Distribution Nicolas Pierre, Remi Goutalier, Mise en scène Nicolas Pierre



Assistez au plus fou des cours d’histoire avec le prof qu’on a tous rêvé d’avoir et le pire cancre du monde !

Ici vous n’êtes pas au théâtre mais en classe et le prof accueille les spectateurs qui, le temps d’un cours d’histoire, redeviennent des élèves. Parmi eux, un cancre redoublant depuis 20 ans sa 5e !

Le prof va devoir déployer tout son talent et son savoir pour faire revivre l’histoire et lui donner l’envie d’apprendre. Sauf que plus il détaille les faits, plus le cancre va enchaîner les pitreries et plus l’histoire bascule dans la folie. Le public n’est pas en reste, délégués, cancres ou fayots, chacun participe à sa manière.

Et finalement, quand la cloche sonne la fin de la classe, on se rend compte qu’on a qu’une envie, continuer d’apprendre en s’amusant !



Le saviez-vous ? Toutes les anecdotes du spectacle correspondent à des faits réels. L’histoire de France est vraiment complètement folle ! .

Espace Didier Bienaimé La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est +33 3 25 74 92 12 reservation@la-chapelle-st-luc.eu

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement La folle histoire de France Compagnie Terrence & Malik La Chapelle-Saint-Luc a été mis à jour le 2025-08-01 par Office de Tourisme Troyes la Champagne