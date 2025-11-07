LA FOLLE HISTOIRE DE FRANCE Rue Pablo Picasso Montluçon

LA FOLLE HISTOIRE DE FRANCE Rue Pablo Picasso Centre Athanor Montluçon Allier

Début : Vendredi 2025-11-07 20:00:00

2025-11-07

Assistez au plus fou des cours d’histoire avec le prof qu’on a tous rêvé d’avoir et le pire cancre du monde.

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 08 14 40

Attend the craziest history class with the teacher we?ve all dreamed of having and the world?s worst dunce.

Erleben Sie die verrückteste Geschichtsstunde mit dem Lehrer, den wir alle schon immer haben wollten, und dem schlimmsten Versager der Welt.

Assistete alla più folle lezione di storia con l’insegnante che tutti abbiamo sognato di avere e il peggior imbecille del mondo.

Asiste a la lección de historia más alocada con el profesor que todos hemos soñado tener y el peor zoquete del mundo.

