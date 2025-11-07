LA FOLLE HISTOIRE DE FRANCE Rue Pablo Picasso Montluçon
Assistez au plus fou des cours d’histoire avec le prof qu’on a tous rêvé d’avoir et le pire cancre du monde.
Rue Pablo Picasso Centre Athanor
Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 08 14 40
English :
Attend the craziest history class with the teacher we?ve all dreamed of having and the world?s worst dunce.
German :
Erleben Sie die verrückteste Geschichtsstunde mit dem Lehrer, den wir alle schon immer haben wollten, und dem schlimmsten Versager der Welt.
Italiano :
Assistete alla più folle lezione di storia con l’insegnante che tutti abbiamo sognato di avere e il peggior imbecille del mondo.
Espanol :
Asiste a la lección de historia más alocada con el profesor que todos hemos soñado tener y el peor zoquete del mundo.
