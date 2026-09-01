La folle histoire de France , par Terence & Malick Beaugency
vendredi 29 janvier 2027 · Beaugency
Informations pratiques
Beaugency
La folle histoire de France , par Terence & Malick
Rue du Puits Manu Beaugency Loiret
Tarif : 12.5 – 12.5 – EUR
12.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2027-01-29 20:30:00
fin : 2027-01-29 22:00:00
Date(s) :
2027-01-29
Dans le cadre de la saison culturelle 2026/2027
116 ans de guerre de Cents Ans, 1515 Marignan, l’Histoire se dépoussière avec le prof qu’on a tous rêvé d’avoir, Terrence, et le pire cancre du monde, Malik. Avec passion, patience et savoir, Terrence va tout donner pour faire revivre la folle histoire de France et déclencher l’envie d’apprendre à Malik.
Les spectateurs, en heure de colle, vont bachoter leur Histoire grâce à, ou malgré, l’aide malicieuse de Malik, redoublant pour la vingtième fois sa 5ème. Fayots, cancres ou délégués, enfants comme adultes sont invités à jouer un rôle dans la pièce. Les deux comédiens, Nicolas Pierre et Farhat Kerkeny, enchaînent avec humour anecdotes historiques absurdes (mais vraies !), situations ridicules et personnages aussi délirants que complémentaires. Tout public à partir de 8 ans 12.5 .
Rue du Puits Manu Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 32 28 service.culturel@ville-beaugency.fr
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English :
As part of the 2026/2027 cultural season
L’événement La folle histoire de France , par Terence & Malick Beaugency a été mis à jour le 2026-09-01 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE
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