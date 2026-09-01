Informations pratiques

Beaugency

La folle histoire de France , par Terence & Malick

Rue du Puits Manu Beaugency Loiret

Tarif : 12.5 – 12.5 – EUR

12.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2027-01-29 20:30:00

fin : 2027-01-29 22:00:00

Date(s) :

2027-01-29

Dans le cadre de la saison culturelle 2026/2027

116 ans de guerre de Cents Ans, 1515 Marignan, l’Histoire se dépoussière avec le prof qu’on a tous rêvé d’avoir, Terrence, et le pire cancre du monde, Malik. Avec passion, patience et savoir, Terrence va tout donner pour faire revivre la folle histoire de France et déclencher l’envie d’apprendre à Malik.

Les spectateurs, en heure de colle, vont bachoter leur Histoire grâce à, ou malgré, l’aide malicieuse de Malik, redoublant pour la vingtième fois sa 5ème. Fayots, cancres ou délégués, enfants comme adultes sont invités à jouer un rôle dans la pièce. Les deux comédiens, Nicolas Pierre et Farhat Kerkeny, enchaînent avec humour anecdotes historiques absurdes (mais vraies !), situations ridicules et personnages aussi délirants que complémentaires. Tout public à partir de 8 ans 12.5 .

Rue du Puits Manu Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 32 28 service.culturel@ville-beaugency.fr

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English :

As part of the 2026/2027 cultural season

L’événement La folle histoire de France , par Terence & Malick Beaugency a été mis à jour le 2026-09-01 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE