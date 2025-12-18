La folle histoire de France Théâtre de Poche Graslin Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-24 21:00 – 22:20

Gratuit : non Tout public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99

Terrence accueille les spectateurs qui, le temps d’une heure de colle, redeviennent des élèves. Colle interrompue par l’arrivée de Malik, venu faire le clown devant ses camarades. Il est rapidement puni par Terrence et forcé à réviser son contrôle d’Histoire. Mais la tâche n’est pas simple face à l’espièglerie de ce redoublant cumulant 20 ans de 5ème ! Terrence va devoir déployer toute sa patience, sa passion et son savoir pour faire revivre notre histoire et donner l’envie d’apprendre à Malik.Le public n’est pas en reste : enfants comme adultes sont invités à jouer leur rôle. Délégués, cancres ou fayots, chacun participe à sa manière. Au final, lorsque la cloche sonne la fin de l’école, on se rend compte qu’on a qu’une envie, continuer d’apprendre en s’amusant !Le saviez-vous ? :Toutes les informations et anecdotes du spectacle correspondent à des faits réels. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations ayant existé ne saurait être fortuite. L’Histoire de France est vraiment complètement folle !youtube.com/watch?v=uY5jNoJvvtY&ab_channel=TerrenceetMalik

Théâtre de Poche Graslin Nantes 44003

