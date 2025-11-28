LA FOLLE HISTOIRE DE LA DRAGUE – COMEDIE TRIOMPHE St Etienne

LA FOLLE HISTOIRE DE LA DRAGUE Début : 2026-01-09 à 21:00. Tarif : – euros.

Le plus beau dans le mariage c’est le divorce ! Quel bonheur de retrouver sa liberté !Toutes les anecdotes rigolotes et coquines sur la drague, que les profs d’histoire n’ont jamais osé vous dévoiler.Vous connaissez toutes les techniques de séduction de notre époque, mais vous êtes vous posé la question de savoir comment draguaient nos ancêtres. Voici un petit voyage ludique et éducatif à travers le temps pour retracer des siècles de conquêtes amoureuses avec des révélations surprenantes, parfois loufoques mais historiques et réelles.Comme quoi parfois la réalité peut dépasser la fiction…Auteur : Sofi Martel, Arno MaxxArtistes : Sofi Martel, Arno Maxx, Malvine Boudy

COMEDIE TRIOMPHE 4 SQUARE VIOLETTE 42100 St Etienne 42