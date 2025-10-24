La folle histoire des femmes Comédie d’Aix Aix-en-Provence

La folle histoire des femmes Comédie d’Aix Aix-en-Provence vendredi 24 octobre 2025.

La folle histoire des femmes

Vendredi 24 octobre 2025 de 21h30 à 23h. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 16 – 16 – 18 EUR

Un voyage dans l’univers de la femme.

Un spectacle sur le bonheur d’être femme mais également un joli mélange d’humour et d’histoire raconté avec une franchise décapante. Au travers des scènes de la vie quotidienne ce spectacle retracent, pour vous, l’évolution de la condition féminine en France de 1944 à nos jours. .

English :

A journey into the world of women.

German :

Eine Reise in die Welt der Frauen.

Italiano :

Un viaggio nel mondo delle donne.

Espanol :

Un viaje al mundo de las mujeres.

