LA FOLLE HISTOIRE DU CINEMA – COMEDIE DE METZ Metz

LA FOLLE HISTOIRE DU CINEMA Début : 2026-03-22 à 20:00. Tarif : – euros.

Un seul en scène humoristique de l’histoire du cinéma et de ses plus grands losers ayant façonné avec abnégation l’Art le plus populaire qui soit ! L’artiste résume l’évolution de l’industrie cinématographique en vous nourrissant d’anecdotes drôles et impromptues qui ont amené à la création des plus grands chefs d’oeuvre. Vous êtes amenés à rencontrer le pionnier Thomas Edison, Charlie Chaplin, le censeur William Hays et les réalisateurs du nouvel Hollywood tels que Brian de Palma, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola et Steven Spielberg, sans oublier la souris la plus populaire au Monde, Mickey ! Ces créateurs pugnaces ont été souvent malmenés par l’histoire avant d’atteindre la consécration et Wenceslas Lifschutz vous transporte dans cet univers ludique grâce à ses personnages irrésistibles et un texte de haute volée aux répliques désopilantes.

COMEDIE DE METZ 1-3 RUE DU PONT SAINT-MARCEL 57000 Metz 57