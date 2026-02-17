La Folle Histoire du Cinéma La Comédie de Metz Metz

La Folle Histoire du Cinéma

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel, 57000 Metz Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-22 20:00:00

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Un seul en scène humoristique de l’histoire du cinéma et de ses plus grands losers ayant façonné avec abnégation l’Art le plus populaire qui soit !

L’artiste résume l’évolution de l’industrie cinématographique en vous nourrissant d’anecdotes drôles et impromptues qui ont amené à la création des plus grands chefs d’oeuvre.

Vous êtes amenés à rencontrer le pionnier Thomas Edison, Charlie Chaplin, le censeur William Hays et les réalisateurs du nouvel Hollywood tels que Brian de Palma, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola et Steven Spielberg, sans oublier la souris la plus populaire au Monde, Mickey !

Ces créateurs pugnaces ont été souvent malmenés par l’histoire avant d’atteindre la consécration et Wenceslas Lifschutz vous transporte dans cet univers ludique grâce à ses personnages irrésistibles et un texte de haute volée aux répliques désopilantes.

Auteur Wenceslas Lifschutz, Vladimir Lifschutz

Comédiens Wenceslas LifschutzTout public

.

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel, 57000 Metz Metz 57000 Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A humorous one-man show about the history of cinema and its greatest losers, who have selflessly shaped the most popular art form of all!

The artist sums up the evolution of the film industry, feeding you funny, impromptu anecdotes that led to the creation of some of the greatest masterpieces.

You’ll meet pioneer Thomas Edison, Charlie Chaplin, censor William Hays and directors of the new Hollywood such as Brian de Palma, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola and Steven Spielberg, not forgetting the world’s most popular mouse, Mickey!

These pugnacious creators were often roughed up by history before they achieved fame, and Wenceslas Lifschutz transports you into this playful universe with his irresistible characters and high-flying text featuring hilarious lines.

Author: Wenceslas Lifschutz, Vladimir Lifschutz

Actors: Wenceslas Lifschutz

L’événement La Folle Histoire du Cinéma Metz a été mis à jour le 2026-02-17 par AGENCE INSPIRE METZ