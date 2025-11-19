LA FOLLE HISTOIRE DU COUPLE – THEATRE DAUDET Six Fours Les Plages

LA FOLLE HISTOIRE DU COUPLE Début : 2026-01-31 à 20:30. Tarif : – euros.

Comment auriez-vous vécu votre vie de couple à une autre époque ?Vos disputes seraient elles les mêmes en 1950 ?Vos enfants seraient-ils aussi chiants au Moyen-Âge ?Et votre belle-mère serait-elle plus sympa sous l’Antiquité ?Que ce soit dans le futur ou à la Préhistoire être en couple n’a jamais été simple.

THEATRE DAUDET 100 AVENUE MARECHAL DE LATTRE 83140 Six Fours Les Plages 83