La Folle Journée à Indre : Gabriel Bianco (guitare) & Marc André (contrebasse) salle des 3 îles Indre

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-28 20:30 – 21:30

Gratuit : non 13 €

Une traversée poétique entre ombre et lumière au fil de la Seine, de sa source musicale à Paris jusqu’à son embouchure au Havre. D’Erik Satie né à Honfleur à Léo Ferré et ses Amoureux du Havre, jusqu’à Night in Bastille de Thomas Viloteau qui résonne dans la nuit parisienne chaque œuvre évoque un rivage sensible.

salle des 3 îles Indre 44610

