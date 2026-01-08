La Folle Journée Théâtre Quartier Libre Ancenis-Saint-Géréon

La Folle Journée

Théâtre Quartier Libre Place de Rohan Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-25

2026-01-24

Nous avons le plaisir d’annoncer le retour de La Folle Journée à Ancenis-Saint-Géréon en 2026, le thème des fleuves sera au programme de cette nouvelle édition.

En 2026, la Folle Journée nous fait voyager à travers le monde par le biais des grands fleuves qui irriguent les continents, de la Russie aux Amériques, de l’Inde à l’Europe et à l’Afrique. Les fleuves ont joué en effet un rôle central dans le développement culturel et musical des régions qu’ils traversent, laissant notamment une empreinte forte chez les musiciens classiques auxquels ils ont inspiré, directement ou indirectement, de nombreuses œuvres.

Ouverture de la billetterie le mardi 6 janvier 2026 à partir de 16h.

Sur place et par téléphone mardi, vendredi de 16h à 18h ; mercredi de 10h à 12h et de 16h à 18h.

au 02 51 14 17 17

En ligne

La Folle Journée de Nantes Du 28 janvier au 1er février 2026

La Folle Journée de Nantes est une manifestation culturelle portée par NANTES MÉTROPOLE et la VILLE DE NANTES, conçue par le CREA et produite par la CITÉ DES CONGRES DE NANTES. .

English :

We are delighted to announce the return of La Folle Journée to Ancenis-Saint-Géréon in 2026, with the theme of rivers on the program.

